無現金社會！日本也加入　籌備「數碼日圓」

外國傳媒報道，日本央行正計劃引入「數碼日圓」，日本民間三大銀行、還有大型通訊業等，擬在6月召開會議討論相關事宜。

報道指出，日本主要的加密貨幣交易所DeCurret於周三(3日)宣布，將朝着數碼貨幣普及的方向設立協議會。成員包括日本三大銀行的三菱日聯銀行、三井住友銀行、瑞穗銀行，另與日本7-Eleven同屬7＆i控股的Seven Bank也會參加。其他成員包括通訊相關的NTT集團、KDDI、DeCurret大股東IIJ，還有發行電子票卡「西瓜卡」(Suica)的東日本旅客鐵路公司等。

觀察名單方面，包括日本政府的金融廳、財務省、總務省、經濟產業省，以及日本央行等。

據悉，協議會未來將對區塊鏈應用等進行討論，料9月前提出方向性。

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