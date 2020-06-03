新盤UPDATES：大型項目開售前　各區貨尾續錄成交

多個大型新盤開售前，一手市場暫以銷售各區貨尾為主，當中特色大戶承接力仍然理想，個別項目於短短不足1個月內售出價值數億元的特色戶。

●迎海系列1個月速沽10伙特色戶 吸金約3.5億

恒基地產（00012）旗下馬鞍山迎海系列樓盤，自5月啟動新一輪銷售攻勢以來，不足1個月內速沽10伙特色單位，吸金約3.5億元。其中最新售出的迎海‧駿岸6座22樓A室海天名邸大宅，實用面積1,454方呎，成交價2,364.8萬元，呎價16,264元。

●峻源低層戶1618萬元售出

中信泰富位於馬鞍山的峻源，剛售出3座9樓B單位，實用面積922方呎，以1,618萬元獲買家購入，呎價17,549元。

●恆大‧珺瓏灣第2期加推125伙 折實售價379萬元起

屯門恆大‧珺瓏灣第2期，剛加推第4號價單，提供125伙，單位涵蓋開放式及1房戶，實用面積由223至325方呎，折實售價379萬至606萬元，逾9成半單位售價低於600萬元。今批單位大部分位處中高層，考慮景觀及樓層等因素後，屬原價加推，並將連同早前停售之213個單位於周日（6月7日）發售，合共338伙。

最新價單繼續提供最高售價14% 折扣優惠，以及2萬元樓價折扣等多項置業優惠。項目全新低息按揭計劃，首36個月利率為P減 2.5厘，之後為P加3厘。

●OMA by the Sea再錄交易告吹個案

永泰地產（00369）上月開售的屯門OMA by the Sea，成交紀錄冊顯示，再錄得交易告吹個案。單位為1座17樓C5室，實用面積460方呎，天台面積295方呎，原本於5月25日以682.3萬元售出，呎價14,833元，惟已列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。

●5月新盤貨尾量約1.28萬伙 按月升約2.1%

美聯首席分析師劉嘉輝指出，新盤市場累積貨尾量，由4月份約12,544伙，微升約2.1%至5月約12,805伙。最新數字仍較3月約13,297伙少約3.7%，同時亦略低於去年底約12,862個水平。

●愉景灣洋房2.18億元內部轉譹

據一手銷售資訊網資料，香港興業國際（00480）的愉景灣1a/1b區項目再錄內部轉讓交易，洋房E、E1、E2及E3，以2.18億元易手，買家是賣方的有關連人士。

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