中美科技戰：美封殺華為　愛立信料能領先5G市場

外國傳媒報道，隨着美國總統特朗普政府圍堵力度加大，給予瑞典愛立信在全球5G市場領先的機會。網絡設備產業每年銷售額高達800億美元。

報道指出，電訊業高管和分析師表示，愛立信正逐漸站穩在5G產業領導的地位，主要因愛立信的技術較先進，而競爭對手諾基亞在這方面的開發較晚，而華為未來恐怕無法繼續生產相關產品。

事實上，隨着特朗普施壓，最近加拿大兩大主要電訊商主動表示，將會採用歐洲供應商，而非華為設備來打造5G網絡。

愛立信在經歷好幾年成本高昂的重組後已恢復盈利，目前正在無人駕駛汽車和遙控採礦設備等多個領域展開測試，在5G超高速網絡推動下，愛立信可望一舉拿下新的市場。愛立信的關鍵技術之一是蜂巢式天線(cellular antenna)，並使用多重輸入多重輸出(MIMO)的新技術，能以高效率的方式向不同設備傳送無線訊號。

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