樓價UPDATES：馬鞍山5月錄約200宗成交　不乏減價個案

近期樓市買賣氣氛明顯好轉，其中馬鞍山區於5月份共錄約200宗成交，區內翠擁華庭及嵐岸近日均錄交投個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●大潭紅山半島A區4座中層A室，實用面積1,567方呎，三房連套房間隔，成交月租7萬元，實用呎租44.7元。該盤5月錄4宗租賃個案，平均實用呎租約45元，現時約有12個放租單位提供，最低入場月租由5萬元起。

●北角康福園B座低層A室，實用面積992方呎，套三房間隔，以30,000元租出，實用呎租30元，業主於2017年4月以1,174萬元買入，持貨3年，租金回報3.1厘。

●鰂魚涌康怡花園錄6月錄首宗成交，單位為P座高層7室，實用面積約466方呎，兩房間隔，今年4月開始放盤，開價910萬元，經議價後減價30萬元或約3.3%，終以880萬元沽出，實用呎價約18,884元。

●西灣河嘉亨灣1座中層B室，實用面積673方呎，套三房套間隔，以1,600萬元易手，實用呎價23,774元，是次成交價較對上5座低層A室再高120萬元。

●筲箕灣形薈1B座高層E室，實用面積約360方呎，一房間隔，原先叫租約19,000元，議價後以月租約18,000元獲承接，實用呎租約50元，業主於2017年3月以約771.3萬元購入，租金回報約2.8厘。

●小西灣藍灣半島7座極高層E室，實用面積566方呎，套三房間隔，望山景，獲租客以22,800元租入，實用呎租約40.3元，新租客為本區客。

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九龍區

●長沙灣泓景臺7座頂層單位，實用面積517方呎，兩房間隔，以880萬元放售，放盤9個月減價22萬元，以約858萬元成交，實用呎價16,596元。

●將軍澳南豐廣場6座低層E室，實用面447方呎，兩房兩廳間隔，望內園景，以725萬元易手，實用呎價約16,219元。

●九龍灣德福花園6月錄首宗成交，單位為G座高層6室，實用面積538方呎，兩房間隔，叫價808萬元，最終以800萬元易手，實用呎價14,870元，新買家屬於同區換樓客。

●荔枝角曼克頓山5座低層連平台單位，實用面積607方呎，兩房間隔，每月叫租約2.45萬元，放租約兩星期即吸引外區客洽詢，減租700元，以2.38萬元租出，實用呎租39.2元。

●旺角SKYPARK低層B1室，實用面積463方呎，原裝一房改作兩房間隔，以810萬元放盤，兩個月後獲區內客以約800萬元承接，實用呎價17,279元，低市價約3%。

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新界區

●馬鞍山5月錄200宗二手交投，該區翠擁華庭8座高層E室，實用面積約553方呎，兩房連儲物室間隔，叫價800萬元，經議價後減價50萬元或約6%，以750萬元沽出，實用呎價約13,562元。

●馬鞍山嵐岸3座高層F室，實用面積738方呎，三房間隔，原開價1,180萬元，放盤2個月，減價至1,150萬元沽出，實用呎價15,583元。據了解，原業主於2006年12月購入上址，當時作價497.8萬元，持貨至今帳面獲利652.2萬元，升值約1.3倍。

●粉嶺御庭軒8座高層E室，實用面積約424方呎，兩房間隔，享山景，原開價580萬元放售，微減2萬元或約0.3%，獲買家以578萬元交吉承接，實用呎價約13,632元，新買家為9成按揭上車客，上述單位雖然無樓睇，但可交吉成交，加上銀行更「估凸」價， 決定購入單位。

●上水居屋翠麗花園6座中層E室，實用面積427方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價410萬元，經議價後以403.73萬元易手，實用呎價9,455元，新買家為一名「90後」上車客，家人居住附近公屋，方便照應，議價後快速落實入市。

●元朗YOHO Town第3座高層C室，實用面積393方呎，兩房間隔，原先叫價660萬元，新近減價13萬元，以647萬元易手，實用呎價16,463元。

●元朗錦綉花園M段第二街單號屋，實用面積約1,035方呎，三房間隔，望樓景，放盤約6個月，原業主叫價1,380萬元，經議價後減價60萬元或約4.3%，近日以1,320萬元以交吉沽出，實用呎價約12,754元，屋苑5月份共錄23宗二手成交，平均實用呎價約12,854元。

●元朗翠巒錄本月首宗二手成交，項目一個單號洋房，實用面積1,090方呎，三房連套房間隔，叫價約1,250萬元，數度議價後以1,188萬元成交，實用呎價10,899元。

●東涌東環5月錄34宗成交，按月增加48%，平均實用呎價約13,663元，按月升約6%，該盤6A座中層5室，實用面積463方呎，兩房間隔，獲區內租客一睇即中，即場以603萬元承接自用，實用呎價13,024元。

●東涌藍天海岸6座高層E室，實用面積492方呎，兩房間隔，成交價670萬元，實用呎價13,618元。原業主於2017年5月以600萬元購入單位，持貨3年樓市辣招期滿鬆綁沽貨，帳面獲利70萬元，升值約12%。

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