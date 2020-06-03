經濟見改善　道指早段漲252點

美國經濟有改善迹象，美股開市早段續做好，道指升252點，至25,995點；納指升32點，至9,641點；標指升26點，至3,107點。

受惠經濟重啟的服裝零售商Gap股價漲4.84%至11.16美元；西南航空股價漲2.06%至35.19美元。

召車App公司Lyft稱需求近周回升，股價早段漲8.46%至34.36美元。

視像會議軟件Zoom上季收入按年大增169%，每股盈利20美仙，遠勝市場預期的9美仙，並上調全年收入和盈利預測，股價早段升0.27%至208.64美元。

不過，全球最大奢侈品集團LVMH以162億美元收購美國珠寶品牌蒂芙尼(Tiffany)的交易恐生變數，Tiffany股價早段急跌1.18%至115.65美元。

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