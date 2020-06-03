香港沉淪！新加坡股市重返「牛市」　恒指食塵

外國傳媒報道，繼南韓、日本、越南、泰國、菲律賓等股市後，新加坡股市周三(3日)也終於從3月低位反彈21%，並因此而進入了牛市。因此，香港股市可謂是亞太區極少數仍未重返牛市的地區，可謂斯人獨憔悴。

新加坡海峽時報指數周三上漲3.3%，創出了兩個月來的最大漲幅。這漲幅同時使得新加坡股市，繼地區內其他主要股市率先進入技術性牛市數周後，也終於衝牛成功。過去一個月中，新加坡股市表現最佳的類股中包括地產股和銀行股。

新冠疫情對嚴重依賴貿易的新加坡經濟造成重創後，該國股市創出紀錄低位的估值，在過去兩個月吸引了大量買盤。另外，隨着新加坡從周二(2日)開始逐步取消已經持續兩個月之久的抗疫封鎖措施，市場樂觀人氣也在不斷上升。截至周二，整個經濟的75%已經恢復運營，不過其今年的國內生產總值(GDP)料仍將萎縮4至7%，並由此創出1965年以來最大降幅。

IG Asia Pte的市場策略師Jingyi Pan指出，經濟重啟帶來的樂觀人氣很大程度上推動了當地基準指數本周升勢，另外，中美關係的惡化程度似乎也沒有想像的那麼可怕。這種市場人氣短期內料會繼續維持，惟新冠疫情相關憂慮今年還是會使市場受壓。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626