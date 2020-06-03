意大利脫歐危機重燃！政治團體入稟促舉行公投

意大利脫歐危機恐重燃！外國傳媒報道，意大利政治團體Italia Libera於5月27日向最高上訴法院提交了一項憲法法案，要求針對意大利使否脫歐進行公投。Italia Libera向最高上訴法院提交的法案草案的標題是：「呼籲對該國脫歐進行全民公投」。

對於那些期望脫歐的人來說，現在恐是獲得最多支持脫歐票數的最佳時機，因疫情令意大利被歐盟拋棄。

對此，歐盟領導人正急切地力挽狂瀾。歐盟委員會主席Ursula Von Der Leyen和歐央行行長拉加德宣布了前所未有的刺激措施，來協助歐洲渡過財務困境，並承諾提供真正的援助。

事實上，與英國脫歐相比，意大利脫歐(Italexit)恐對歐盟聲譽打擊更大，主因是意大利使用歐元，而英國則保持貨幣主權，並一直使用英鎊。

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