【樓市震散】銀主盤單日增5宗　部分二手擴大減幅

香港經濟前景未許樂觀，銀主盤有回升迹象。市場周三(3日)新增至少5個該類物業放盤，其中3個為住宅項目。當中包括北角柏傲山一個低層戶，現時以約2,080萬港元放售，而屯門小欖帝濤灣逾千方呎單位，亦開價1,110萬元放售。

【柏傲山】

市場消息稱，上述為柏傲山3座低層單位，實用面積735方呎，以開價計算，每方呎叫價28,299元。區內代理表示，是次放盤貼近市價，為同面積單位目前入場放盤。資料顯示，上址於2014年購入，當時做價逾1,700萬元。單位是以私人名義買入，登記買家名字屬漢語拼音。

據了解，該單位同一組業主於過去數年間，曾購入多個新盤物業，其中北角柏蔚山早前亦淪為銀主盤。至於其他持有的住宅，還包括何文田天鑄與皓畋，以及西南九龍匯璽等。

【帝濤灣】

另一個銀主貨為帝濤灣浪琴軒1座中層戶，實用面積約1,192方呎，連車位放售，每方呎叫價約9,312元。該單位於大型銀行的網上估值，未連車位已逾1,100萬元，反映開價偏低。同時，特色戶都出現同類放盤，位於長沙灣雅怡居一個極高層單位，由銀主開價980萬元放售。

【海堤灣畔】

此外，部分二手業主開始擴大減幅，不惜以低市價沽貨。市場消息透露，東涌海堤灣畔3座中層三房單位，實用面積約846方呎，原以1,000萬元放盤。原業主近期心急出貨，劈價100萬元，以900萬元獲承接，呎價10,638元。若以同類型單位市價約970萬元計，低市價約5至7%。

【泓景臺】

市場消息稱，長沙灣泓景臺7座極高層戶，實用面積517方呎，減價42萬元，以858萬元沽出，呎價約16,596元。據了解，同座中低層面積較細的同室單位，上月售價逾840萬元，成交呎價約1.78萬元。

【海柏匯】

部分新盤辣招期過後，業主即時沽貨。中原歐陽振邦表示，同區海柏匯高層G室開放式單位，實用面積214方呎，剛以457萬元易手，呎價21,355元，原業主於2017年4月以448萬元入市，持貨滿3年，帳面僅獲利9萬元離場。市場料有機會蝕使費。

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