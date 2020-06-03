別被升市蒙蔽！企業貸款違約潮未完　6月恐創新高

外國傳媒報道，根據商業不動產抵押貸款證券(CMBS)數據供應商Trepp數據顯示，CMBS貸款的違約率，自4月以來呈現持續上升的趨勢，估計6月違約狀況更嚴重，令人憂慮大規模違約潮來臨。

統計數據顯示，逾期30天以上的CMBS貸款比率於4月報2.29%，5月大升至7.15%，創2009年金融海嘯時期以來最大增幅。相比之下，一年前逾期30天以上的CMBS貸款比率僅2.66%；6個月前則為2.34%，歷史最高紀錄為2012年7月的10.34%。目前Trepp估計，今年6月違約率恐超越歷史高位。

值得留意的是，部分貸款在通過了寬限條款後，便從違約轉至「正常狀態」，因此不被列入違約貸款的統計之中，使貸款違約率有被低估之虞。若這些債務人在用盡了寬限條款後仍無力償還，將立即引發違約潮。

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