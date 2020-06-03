【各界促撤辣】香港商廈恐冧租10%　空置率續升

香港商用物業不被睇好，瑞銀投資研究部香港及中國房地產研究主管林鎮鴻認為，受累新冠肺炎疫情衝擊及本地社會衝突，加上「港版國安法」和中美關係惡化等不確定因素，將影響香港住宅、寫字樓及零售物業市場的信心，料全年寫字樓租金跌幅達10%。

他對寫字樓市場持負面看法，因歐美地區仍受疫情困擾，打擊企業擴充需求，同時疫情期間企業推動「在家工作」，此舉對租賃需求的長遠影響尚未可知。他預料寫字樓空置率將持續上漲，而現時未見有明顯的外資撤出，但會密切關注。

林氏又指，本地零售物業所受影響最大，主因本地零售銷售約一半來自旅客，肺炎爆發使部分零售額消失，即使疫症消退及封關措施解除，中長線仍受制社會事件的發展。而零售商因為前景未明，傾向簽短租及分成方式續租。

至於樓市因顧及住宅供應緊張令需求被壓制，且近期新盤的去貨率高，相信樓價或已見底，整體住宅樓價全年則跌5%。

樓市存在下行風險，業內人士認為政府應盡快撤辣。美聯物業住宅部行政總裁布少明認為，政府應撤銷針對購買第二個單位的15%新住宅從價印花稅。因為先買後沽情況下，換樓成本會大幅增加。

他指，若換樓人士財力雄厚當然無問題，但忽略了有實際換樓需要，但資金不算充裕的市民，該類業主或會因稅額太大而放棄換樓，令市場細單位放盤減少，影響供應。

東驥基金管理董事總經理龐寶林亦稱，樓市撤辣令投資者更願意出售物業，二手供應增加，有意置業或換樓人士更易上車，一舉兩得。目前香港經濟陷入衰退，不少僱主及投資者希望藉出售物業套現周轉，但「辣招」讓他們卻步。

他認為政府應分階段撤辣，可考慮先豁免換樓人士購買第二伙所須支付的辣稅，因稅務局能透過追蹤臨時買賣合約，審視換樓人士是否在一年內出售原本持有的物業，否則局方有權徵收原有甚至更多的印花稅。

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