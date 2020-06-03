【財經評論】營商指數月月衰　經濟途窮樣樣愁

香港回歸逾廿年，經濟發展乏善足陳，長期靠消耗「老本」度日，競爭力每況愈下，各項國際排名江河日下，營商環境本身就在走下坡，近兩年更加速下滑。先是捲入中美貿易戰，繼而本地社會激烈動盪，再加上疫情重擊本土經濟及外部需求，最近的「港版國安法」引來美國將制裁香港，總之物是人非事事休，日暮途窮樣樣愁！歸根究柢，就是港府長年不思進取、管治無方所種下的惡果！

5月份香港採購經理指數連續26個月低於盛衰分界線，產出和新訂單均跌勢未止，反映私營景氣持續低迷，如此長的跌浪是不尋常的深度衰退。事實上，雖然香港的疫情相比高峰時受控，但新感染個案仍不時出現，禁聚令一再延長，限制旅遊及零售業復甦步伐。即使港府為企業僱主提供短期支付補貼，但始終只是補助性質，長貧難顧，再差落去，企業看不見止蝕的盡頭，只怕未必捱得到年關。就業市場不穩，消費信心自然難以恢復，政府既已開啟財政赤字大門，只怕易放難收！

本來，經濟興衰總有其周期，國際形勢變化，天降瘟疫，皆非香港可以控制，但若然有穩健的經濟根基和高效良好的管治團隊，應可抵禦風浪，何以會如今日般一敗塗地？所謂「冰凍三尺，非一日之寒」，這些年香港經濟發展不斷倒退，結構性問題長期存在，如產業結構單一、欠缺長遠競爭力；土地供應失衡、拓土無方，樓價離地。單是土地開發，由未改變用途的「生地」變成可發展的「熟地」，沒十年廿載難成事；基建工程拖完再拖兼屢屢大幅超支，千瘡百孔。實體經濟來來去去都只是金融和地產，離不開炒股、炒樓兩味。創新產業發展滯後，人才培訓和科研氛圍跟不上；加上政治爭拗無日無之，港府施政效率低、官僚程序繁複，不接地氣，種種問題日積月累。

時運高，尚可胡混度日；時運差，面對如今的內外挑戰，所有問題頓時暴露無遺，港府技窮，倒不令人意外！營商環境暗淡無光，股、樓本屬勢危，就靠內地資金支持，但香港本身不去解決問題，試問可以支撐多久？

日月迭更代，何能久安榮。香港由百年老店淪落至今時今日的潦倒，令人不勝唏噓，與其諉過於人，何不先行自省？月暈而風，礎潤而雨，社會動盪不是無緣無故的。說到底，要打好這場經濟持久戰，就須整軍經武，革新管治團隊，徹底改進施政，有力凝聚民心、人才和資金，踏實融入地區經濟發展，才有望帶領香港浴火重生。

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