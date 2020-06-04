東方日報B1：港私營經濟連縮26個月　有排衰

新冠肺炎對全球經濟影響仍然揮之不去，企業經營信心依然疲弱。IHS Markit最新公布的五月份香港採購經理指數(PMI)雖然較4月份輕微回升，惟數值連續26個月低於50的盛衰分界線。而新加坡同月的PMI再創有數據以來新低，經濟師相信星港兩地的商家仍要「捱多一排」。

IHS Markit公布經季節調整後5月份香港PMI，由4月份的36.9回升至43.9，創4個月高位，但數值依然處於50的盛衰分界線。

該行首席經濟師Bernard Aw稱，香港私營經濟上月依然嚴重低迷，但下滑情況隨着經濟活動逐步重啟而觸底。儘管如此，業界繼續憂慮疫情對經濟活動產生的長遠影響，故經營信心仍疲弱。而鑑於銷情滑落，產能過剩的情況愈加嚴重，企業於5月份進一步縮減採購活動、庫存以及員工數量，但三者的跌幅已收窄。

而新加坡PMI繼4月份錄得28.1新低後，上月再插至27.1，營商環境較香港更惡劣。另印度綜合PMI則由4月創新低的7.2反彈至14.8，但離「擴張」仍有很大距離。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基指，內地復工帶動香港製造業活動回升，但近日疫情於社區再出現小規模爆發，或致「禁聚令」延長，使經濟活動未能完全恢復，再加上「港版國安法」令美國研究取消香港的特殊待遇，以上的不確定性，令香港PMI於未來一至兩個月都難以重上50以上。

從事玩具業的中港中小型企業國際交流投資協進會會長趙志雄直言，「成個製造業都唔好景，內銷情況仲慘」！他指，英國、荷蘭、日本以至非洲的訂單一向寥寥可數，行內主要依靠「大水喉」美國，但美方訂單中，遠至兩個月前的訂單已近乎停頓，主因美國客人要求以台灣廠家代替內地廠家出貨，否則不排除取消訂單，並不落新單。對此，部分港商正急謀對策。

至於香港主要競爭對手新加坡，其5月份再創有數據以來低位。IHS Markit報告指，疫情大流行導致新訂單銳減、剩餘產能急劇增加，企業繼續削減人手及採購量。該行經濟師Joe Hayes指，因應疫情，新加坡延長封鎖措施，此舉嚴重影響內部需求，而旅遊限制及全球經濟的急劇惡化，對其小型開放式經濟體構成沉重影響。

對於新加坡的營商情況，林氏相信，很大程度受累早前疫情下，市場對石油需求銳減，拖累當地煉油業出口受壓。隨着全球經濟相繼重啟，市場需求增加利好油價回升，估計情況將會轉好，但預期仍要捱一段時間。

─ ─ ─ ─ ─ ─

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：

「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like