歐股收市上漲　雷諾汽車急升逾一成

歐洲股市收市上漲，英國富時100指數收報6,382點，升162點或2.61%；法國CAC指數收報5,022點，升163點或3.36%；德國DAX指數收報12,487點，升466點或3.88%。

數據方面，據德國聯邦勞工局公布數據顯示，受新冠肺炎影響，德國5月份失業人數增加23.8萬，較4月增幅擴大，失業人數升至2015年底以來最高水平。該機構IAB研究所的經濟學家預計，今年內失業人數可能會突破300萬人，5月為287.5萬人。

德國漢莎航空今年第一季淨虧損21億歐元(約181億港元)，相比去年同期虧損3.42億歐元(約29億港元)，主因是受新冠肺炎嚴重影響，期內乘客人數按年下跌26%以上，並稱有必要進行重組。漢莎航空股價全日急升7.73%。

法國雷諾汽車表示已經完成了一項高達50億歐元(約433億港元)的信貸安排協議，並得到了法國政府的擔保，股價收市上漲10.49%。

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