華納音樂在美國首掛　股價急升逾16%

華納音樂集團(Warner Music Group)於周三(6月3日)在美國掛牌上市，股價開報27美元，其後升幅持續擴大，現報29.18美元，較招股價25美元升16.7%，市值約為148.5億美元。

該公司原定在2月時進行上市，但因應新冠肺炎疫情爆發而推遲至周三才正式掛牌，其合共發行約7,700萬股，集資額約為19.25億美元，是今年以來最大型的美國上市個案，亦意味到隨着疫情緩和，新股市場開始轉趨活躍。

華納音樂是全球3大唱片公司之一，旗下公司還包括Atlantic Records和Elektra Recordshi等，並擁有很多國際著名歌手，例如Ed Sheeran、Bruno Mars及Katy Perry。

截至去年9月底止全年，公司總收入按年升11.7%至44.8億美元；淨利潤按年跌17.3%至2.58億美元。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626