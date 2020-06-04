美股收市：道指飆527點　納指距新高僅差不到2%

美國重啟經濟初見成效，加上就業市場未如預期般惡劣，美國股市周三(3日)大幅上漲。道指收報26,269點，升527點或2.05%；標指收報3,122點，升42點或1.36%；納指收報9,682點，升74點或0.78%。

標指錄得連續4日升幅，創自2月以來最長升勢；納指亦4連升，距離歷史高位只需再升1.6%。

美國5月ADP就業人數減少276萬人，遠低於減少900萬的預期，顯示失業人數可能已在4月份達到高峰，許多美國大城市計劃繼續推行重啟經濟進程，使到一些市場人士相信新冠肺炎疫情對經濟最大衝擊已經過去。

受惠經濟重啟的服裝零售商Gap股價收市上漲12.21%；西南航空股價急升5.6%。

個股方面，召車App公司Lyft稱需求近周回升，股價全日升8.71%。視像會議軟件Zoom上季收入按年大增169%，每股盈利20美仙，遠勝市場預期的9美仙，並上調全年收入和盈利預測，股價收報223.87美元，升7.59%。

不過，全球最大奢侈品集團LVMH以162億美元收購美國珠寶品牌蒂芙尼(Tiffany)的交易恐生變數，Tiffany股價早段急跌2.38%。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626