先鋒醫藥向美公司售1.44億元KN95防護口罩

此外，公司指美國食品藥品監督管理局近期就有關新冠肺炎病毒(SARS-CoV-2) IgG/IgM聯合抗體檢測試劑盒(免疫螢光層析法)展行緊急情況前使用授權流程。檢測試劑盒為深圳市邁科龍技術產品。集團自2020年起，擔任深圳邁科龍現正開發的多類新型肺炎病毒(SARS-CoV-2)檢測試劑盒的美國獨家代理，為期10年。

緊急情況使用授權允許美國食品藥品監督管理局授權，於預計可能出現緊急情況或實際緊急情況期間使用未經批准的醫療防護措施。

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