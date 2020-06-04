【專家點評】彭偉新：敏實集團產能有望回升
2020年06月04日 07:30
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港股繼續反彈，更成功升破了24,000點的阻力，而且更進一步升破了20天線阻力，因此，港股或會繼續在資金流入下令到恒指進一步被推高，尤其是近日港股由3月19日低位21,139點反彈以來，一直未見到資金流走，反而在繼續向上突破阻力下，資金流入的速度不減反而加快。因此，相信港股會在資金充斥下，進一步升上之前橫行走勢的頂部約24,855點。尤其是港股自3月中低位21,139點反彈以來，已成功收復了由1月高位24,855始形成的跌浪總跌幅的61.8%，所以，預期港股會逐步重返整個跌浪的起步位24,855點水平。不過，今次港股的上升除了由騰訊(00700)所帶動外，連內銀股及內險股相信亦會成為協助推高恒指的功臣，因此，投資者可留意中資金融股份，相信該板塊的整體走勢有機會較大市為佳。
敏實集團(00425)於歐美的工廠已於4月底復工，加上內地多家的車廠亦已於4月復產，因此，預期6月及其後的產能使用率會有機會回復較高的水平，利好集團的整體股價走勢。敏實的股價於今年1月曾升破所有的移動平均線阻力後，於30.85元水平見頂，其後股價形成了下跌走勢後，已由低位反彈及成功收復50天線外，20天線亦已升破了50天線，形成了短線的黃金交叉，預期股價有機會作進一步的上升，尤其是敏實的股價昨日已成功收復了自今年1月開始形成的跌浪總跌幅38.2%的反彈阻力，加上再以大陽燭升破100天線，以及RSI已升破70水平，因此，相信股價有機會作進一步的上升，若果以前跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標，股價可以上望25.2元，建議在22.5元買入，上望25元，失守20天線宜先行沽出止蝕。
京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)
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