永升生活先舊後新配股 集資逾15億元
2020年06月04日 07:41
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永升生活服務(01995)公布，以先舊後新方式配售1.34億股，佔公司擴大後已發行股本約8.02%。配售價為每股11.78港元，較上日收市價折讓約6.95%，集資淨額約15.64億元，擬用於在未來機會出現時作業務發展或投資，以及作為營運資金與集團一般用途。
賣方Elite Force Development由林中、林偉和林峰分別持有50%、25%和25%，完成配售事項後，賣方於公司的持股量，由28.64%攤薄至26.34%。林峰全資持有的Best Legend，持股量由11.17%攤薄至10.28%。至於旭輝(00884)旗下Spectron，持股量由21.48%攤薄至19.76%。
公司將向聯交所上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。
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