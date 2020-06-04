賢能集團夥星租車公司收購新加坡工業物業

合資公司旨在根據合資物業買賣協議的條款收購及營運合資物業，即一項位於Lot 7276M Mukim 17 內地址為5 Toa Payoh West Singapore 318877的JTC工業物業。於收購後，合資物業擬被用於汽車及備件的儲存、車輛檢查(不包括保養及維修)及附屬辦公室以及JTC認可的任何其他用途。

簽訂合資協議將使集團根據合資物業獲批准的用途拓展其於工業物業分部下的業務。此外，集團將提供合資物業的物業管理服務，其亦將增加收入來源及拓展設施管理業務項下由集團管理的物業。

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