【外匯點評】陳正犖：須留意澳元短期風險

風險貨幣隨市場樂觀氣氛向好，澳元兌美元一度升至0.69以上位置。澳洲央行議息後維持主要政策不變，包括政策利率及3年期國債孳息率目標都在0.25%不變，符合市場預期，澳洲央行認為經濟前景較最初的假設為好。

不過，澳洲央行亦提醒復甦前景仍然高度不明朗。整體來說，我們相信央行短期不會改變經濟「V」型復甦看法，但我們基本預測澳洲經濟或「U」型復甦，甚至若果再出現感染而引致信心下跌，有風險是「W」型復甦。

另外，5月底鐵礦石價格升至每噸100美元，但我們繼續看淡鐵礦石走勢，基本預測為至2020年底，鐵礦石價格會跌至每噸70美元。因此，即使風險胃納提高繼續支持商品貨幣，但要留意不明朗因素並未反映在匯價上。

技術上，澳元兌美元處於上升通道當中，但相對強弱指數已到達超買水平，料上升空間或受制於0.7021，接近通道頂位置，支持則為0.6675。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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