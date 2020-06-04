【市前重點睇】道指飆527點　金價失守1700美元

●美匯指數跌至97.27，離岸人民幣(CNH)企7.1186，港匯高見7.7501，美元兌日圓處109.01，歐元高企1.1234，英鎊報1.2576。金價失守1,700美元關。布油跌至39.79美元，紐油處36.84美元。道指期貨上升。俗稱「黑期」的新加坡港股期指漲逾400點。

-華納音樂在美國掛牌上市，全日收報30.12美元，較招股價25美元升20.48%。

●美國5月ADP就業人數減少276萬人，遠低於減少900萬的預期，顯示失業人數可能已在4月份達到高峰，許多美國大城市計劃繼續推行重啟經濟進程，使到一些市場人士相信新冠肺炎疫情對經濟最大衝擊已經過去。

●美國4月份工廠訂單跌13%，跌幅較3月份的11%擴大，但較市場預期的13.4%溫和。

●美國5月份ISM非製造業指數由4月的41.8點，升至45.4點，為逾兩年最大升幅，並高於市場預期的44.4點。惟指數仍低於50點，顯示服務業收縮。

●美國聯儲局周三(3日)宣布，將擴大針對州和地方政府的緊急貸款工具，以納入規模較小的發債主體。

●美國10年期國債孳息率升6.06點子，報0.7458厘。

●港股ADR指數收報24,604點，升279點或1.14%。

●即月恒生指數夜期收報24,602點，升357點，高水276點，成交29,427張。

●紐約7月期油收報每桶37.29美元，升0.48美元或1.3%；倫敦布蘭特8月期油收報每桶39.79美元，升0.22美元或0.56%。

-部分成員不按約定減產令沙特阿拉伯和俄羅斯不滿，石油輸出國組織及盟友產油國(OPEC+)延長減產1個月的前景蒙上陰影，6月會議恐將取消。

●國際金價連跌3日，紐約8月期金收報每安士1,704.8美元，跌29.2美元或1.7%，創自5月11日以來收市新低。

●德國總理默克爾表示，執政聯盟最新通過價值1,300億歐元的經濟刺激計劃，涉及兒童補貼、降稅、扶持企業等救助措施。

●英倫銀行發布罕見聲明，要求銀行加緊為無協議脫歐做好準備。

●加拿大央行維持利率不變，上調經濟預測。

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