【市前重點睇】道指飆527點 金價失守1700美元
2020年06月04日 07:54
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●美匯指數跌至97.27，離岸人民幣(CNH)企7.1186，港匯高見7.7501，美元兌日圓處109.01，歐元高企1.1234，英鎊報1.2576。金價失守1,700美元關。布油跌至39.79美元，紐油處36.84美元。道指期貨上升。俗稱「黑期」的新加坡港股期指漲逾400點。
●道指收報26,269點，升527點或2.05%；標指收報3,122點，升42點或1.36%；納指收報9,682點，升74點或0.78%。 https://bit.ly/3gQnT9V
-華納音樂在美國掛牌上市，全日收報30.12美元，較招股價25美元升20.48%。
●美國5月ADP就業人數減少276萬人，遠低於減少900萬的預期，顯示失業人數可能已在4月份達到高峰，許多美國大城市計劃繼續推行重啟經濟進程，使到一些市場人士相信新冠肺炎疫情對經濟最大衝擊已經過去。
●美國4月份工廠訂單跌13%，跌幅較3月份的11%擴大，但較市場預期的13.4%溫和。
●美國5月份ISM非製造業指數由4月的41.8點，升至45.4點，為逾兩年最大升幅，並高於市場預期的44.4點。惟指數仍低於50點，顯示服務業收縮。
●美國聯儲局周三(3日)宣布，將擴大針對州和地方政府的緊急貸款工具，以納入規模較小的發債主體。
●美國10年期國債孳息率升6.06點子，報0.7458厘。
●港股ADR指數收報24,604點，升279點或1.14%。
●即月恒生指數夜期收報24,602點，升357點，高水276點，成交29,427張。
●紐約7月期油收報每桶37.29美元，升0.48美元或1.3%；倫敦布蘭特8月期油收報每桶39.79美元，升0.22美元或0.56%。
-部分成員不按約定減產令沙特阿拉伯和俄羅斯不滿，石油輸出國組織及盟友產油國(OPEC+)延長減產1個月的前景蒙上陰影，6月會議恐將取消。
●國際金價連跌3日，紐約8月期金收報每安士1,704.8美元，跌29.2美元或1.7%，創自5月11日以來收市新低。
●英國富時100指數收報6,382點，升162點或2.61%；法國CAC指數收報5,022點，升163點或3.36%；德國DAX指數收報12,487點，升466點或3.88%。 https://bit.ly/2Y0okFY
●德國總理默克爾表示，執政聯盟最新通過價值1,300億歐元的經濟刺激計劃，涉及兒童補貼、降稅、扶持企業等救助措施。
●英倫銀行發布罕見聲明，要求銀行加緊為無協議脫歐做好準備。
●加拿大央行維持利率不變，上調經濟預測。
●港私營經濟連縮26個月，有排衰。 https://bit.ly/2BnWo7g
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