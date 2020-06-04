網上險企Blue舵手：首4個月壽險產品申請數目飆逾1.7倍

疫情加速消費模式數碼化，成為網上保險銷售催化劑，網上人壽保險公司Blue行政總裁兼執行董事孔德秋接受東網專訪時表示，今年首4個月的人壽保險產品申請數目增長逾1.7倍，未來計劃透過「自助餐」形式等個人化產品設計吸客，讓客戶選擇特定保障，冀進一步降低保費門檻。

社會隔離措施窒礙面對面銷售，令傳統險企銷售大受打擊。但Blue產品主攻網上銷售，反因而受惠，相較去年9至12月，今年首4個月的網站瀏覽量升近2倍，人壽保險產品申請數目同樣飆升，反映港人對網上投保需求增加。

孔氏認為，網上或數碼化投保已漸成市民消費習慣，料疫情減退後趨勢亦不會逆轉，網上人壽保險銷售佔整體市場份額不足2%，未來增長潛力龐大，Blue冀透過科技及保險融合，佔據市場領導地位。年初至今，公司的整體保費及保單均錄可觀增長。

營銷策略上，Blue主要透過產品設計解決市場痛點吸客，客戶隨時將儲蓄保險「cut」單，亦可取回全部本金及期間利息；相較坊間相關保險，若於三年至四年內退保，有機會損失部分本金。

Blue亦以「銀彈」攻勢搶佔市場份額，其儲蓄保險的保證年利率達3厘，處市場高位。孔氏指出，目前資產市場動盪，投資者傾向尋求穩定回報，透露其儲蓄保險銷售增長穩定。然而，低息環境不利險企投資回報，未來有機會下調新儲蓄保險的息率，建議「想買要趁早」。

另方面，市面上危疾保險保費昂貴及核保流程繁複，Blue則變招將危疾保險「碎片化」，集中承保部分保障需求高企的病種，以降低保費門檻，而且只需回答三條簡單健康問題，即可完成核保過程。

長遠而言，孔氏表示，「個人化」產品設計為Blue的發展大方向，冀根據客戶個別需求提供特定保險保障，估計未來保險銷售模式將由原來的保險公司主導，變成顧客主導。

隨虛擬保險公司陸續面世，保險業正掀起數碼化競賽。孔氏指出，Blue未來將更加倚重科技應用，包括人工智能、大數據、機器人技術， 估計未來五年公司將投資3億元於創新科技發展。