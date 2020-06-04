【股民熱話】北水狂吸邊啲港股？「A股化」趨勢福禍難料？

首季以來港股備受新冠肺炎疫情打擊，至今商業及公眾聚集活動尚未完全復常，經濟衰退之勢持續，再加上社會動盪，「港版國安法」激化移民潮和走資潮，可謂禍不單行。之不過，港股表現又唔係大家想像中咁「愁」，恒指現企在24,000點即3月中旬的水平。粗略統計，3月以來，股民稱之為「北水」的互聯互通南向資金在積極吸納港股，單係附表所列的13隻港股，估計涉及金額已逾2,500億港元！

上述13隻港股，期間北水持倉淨增加的股數，估計市值超過2,500億元。若然計及其他個股，以及內地資金透過其他渠道入市，相信涉及的購買力不止於此。換言之，若果沒有呢股購買力，港股好明顯難以企在目前24,000點的水平。

這麼大的購買力在買貨，亦意味有相當的力量在沽貨，也許大家會理解為港資和外資(反正非內資)在減持。到底最終哪一股力量成贏家，要放長雙眼等着瞧。不過，投資者宜留意，當港股大量重磅股呈高換手率，貨源趨向歸邊，到了一個臨界點，要沽的沽得八八九九，要買的亦都要停手了，港股的流動性可能會明顯減少，雖然指數未必會大波動，但交投可能會轉靜，宜注意流動性風險變化。若然港股演變成另一個「A股」，不生不死，顯然並非好事！

另一角度睇，如今內資已主導港股表現，也許往後內資的去留比港人移民或外資撤資對港股後市影響更大。只要內地經濟穩定，照計港股可保平安；但若然中美關係惡化，內地經濟有咩差遲，則依賴單一資金來源支持的港股，就可能會大禍臨頭。

畢竟凡事都有利有弊，投資永遠係危機並存。選擇留在魚缸中，最重要係時刻主動監察客觀條件變化，因應情況適時靈活走位，執生！

東網財經專欄作者 帥哥

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