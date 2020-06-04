【專家點評】溫灼培：股市旺或不利金價

假使環球股市變化真的能有效反映環球經濟表現，這樣近期股市的上升就明顯告訴我們環球經濟快從疫情中扭轉過來。市場有如此想法也不無道理。首先，全球疫情新增確診人數確是在下降。不少國家及地區也重啟了經濟，某些國家的重啟步伐更相對快。其次，市場也普遍樂觀地認為疫苗有望於今年底面世。這一切轉變實質未必對金價有利。

有一點必須理解，現在金價水平基本上就反映了全球央行的大量印鈔及中美摩擦升溫等因素。但面對美國國內的動亂，特朗普政府自顧不暇，這或會使美國再無能力集中針對中國。這會使黃金失去其首個重要上升動力。另方面，環球經濟數字雖仍差劣，但如股市是經濟的一面鏡子，並走先於經濟。因應近期股市的上升表現，即環球經濟現應距離復甦不遠。這樣環球央行還需繼續大印鈔票嗎？如不再大印鈔票，黃金還能靠甚麼推升呢？

筆者擔心的是現處於2012年以來高位的金價，不少投資者已有獲利意向。當市場進一步確認環球股市將要從低位展現升浪，提防投資者為了在股市中獲取更大利潤或會拋金。如金價短期不能再向上突破，小心會轉向。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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