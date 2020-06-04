【專家點評】古勝：受惠油價回升　中海油值博

說時遲，那時快，恒指幾日間重回24,300點樓上，尋日收報24,325點，仲有近1,400億元的大成交。而下一個較大的阻力位就係屢次攻而不破的24,800點，希望今次可以一鼓作氣上破，唔好再撻Q。皆因過去三個月港股來來回回，只有波幅冇升幅，唔少跟車太貼的散戶畀人左一巴、右一巴，都咪話唔慘。

與此同時，隨大型中概股回流香港第二上市的時間一過，港股最終都要面對氣氛冷卻的問題，加上港版國安法推行在即，近日外資撤離新聞不絕於耳。正所謂「大戶沽貨，愈沽愈高」，你懂的！

東網財經專欄作者 古勝

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