【專家點評】古勝：受惠油價回升 中海油值博
2020年06月04日 08:30
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(Getty Images圖片)
說時遲，那時快，恒指幾日間重回24,300點樓上，尋日收報24,325點，仲有近1,400億元的大成交。而下一個較大的阻力位就係屢次攻而不破的24,800點，希望今次可以一鼓作氣上破，唔好再撻Q。皆因過去三個月港股來來回回，只有波幅冇升幅，唔少跟車太貼的散戶畀人左一巴、右一巴，都咪話唔慘。
與此同時，隨大型中概股回流香港第二上市的時間一過，港股最終都要面對氣氛冷卻的問題，加上港版國安法推行在即，近日外資撤離新聞不絕於耳。正所謂「大戶沽貨，愈沽愈高」，你懂的！
同樣突破橫行區間的中國海洋石油(00883)，受惠油價回升，獲星展上調評級至「買入」，目標價由8元升至12元，以反映市場對全球放鬆封城措施的樂觀，料油價於年底可升至每桶50美元或以上。再睇走勢，中海油技術指標轉好，企穩10天線上，建議9.4元買入，向上睇3月初的下跌裂口的頂部10.6元，向下跌穿20天線8.8元水元止蝕。
東網財經專欄作者 古勝
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