亞洲股市：日韓股漲近1%　澳股升穿6000點關

亞洲主要股市向好，日本日經225指數升190點或0.84%，報22,804點。

日經新聞報道，日本東京證交所正在徵集市場改革的公眾意見，該所最早將於本月重啟市場改革程序。

另外，報道引述消息指出，日本正在考慮縮減預定於2021年夏季舉行的奧林匹克運動會的規模，包括限制觀眾和降低儀式的規模；還考慮對所有運動員、官員和觀眾進行強制性基因擴增(PCR)檢測，並限制運動員進入奧運村的活動。

南韓首爾綜合指數升20點或0.94%，報2,167點。該國央行發布的初步核實數據顯示，受新型肺炎疫情影響，4月國際收支經常項目出現31.2億美元逆差，自2019年4月後時隔12個月出現逆差，規模創下2011年1月以來新高。統計顯示，4月貨物貿易收支順差僅為8.2億美元，為2012年4月以來的最低水平。

澳洲股市升穿6,000點關，最新報6,030點，升88點或1.49%。該國10年期國債孳息率自3月以來首次升破1厘。

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