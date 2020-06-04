【專家點評】金曹：港股危機未必已解除

上周五美國總統特朗普高調宣布會制裁中國，但結果輕輕放下，完全沒有觸及市場最擔心的增加中國入口關稅、或凍結所謂涉及違反人權的官員在美國的資產。從正路分析，美國經濟需要重啟，現在催谷經濟為11月總統大選鋪路是重中之重，從陰謀論出發，外資就算要撤離本港實施嚴厲制裁，從而封鎖中國獲得外資流入，也希望高位出貨。

現時恒生指數市盈率只有10.5倍，遠低於正常約11.5至12倍水平，如由24,000點再拉高10%是比較理想的。事實上，3月6日因憂慮疫情影響經濟，當日高位就是26,408點，之後港股跟隨外圍大跌。5月29日收22,961再次跌穿23,000整數心理大關。6月初的反彈暫時視作挾淡倉，需要再觀察美國有何新的招數。

所以，港股今次反彈一千三百多點，或者只是為了下一個跌浪做一個高台，而未必是危機已經解除。現時買股要相當小心、有幾個重要價位可作減磅的參考：

1. 恒指250日高低位分別是29,174點及21,139點，而0.386黃金比率是24,208點，周三恒指收高於技術位，但如回調跌穿24,000點就要小心升勢完結。

2. 五月期指在24,350至24,600點區間加倉之後回調，現時變成大市反彈阻力，期指接近24,600的沽壓將會增加。

3. 現時恒指引伸波幅是26%，以期權模型計算一個標準差或約70%概率，一個月波幅可達7.5%(26%除以12平方根)，意味着恒指可由5月29日的22,961點彈上24,684點。

美國鷹派沒有再提停止中資概念股在美國上市，或禁止基金經理協助中資公司發債、上市等激烈措施，這對港股有利。總括來說，六月要提防恒指受困於24,208至24,684點，如成功突破的話，才有機會見11倍市盈率約25,300點水平。

大方向仍然是針對中國頭號5G科技公司華為，作重點打擊目標，例如包括台灣的台積電由5月21日起沒有商務部的許可證，不能向華為提供美國技術，估計120日寬限期即九月中之前，仍未必有其他大動作，9月就要再留意有無更強力的招數打壓中國科技公司的發展。

期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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