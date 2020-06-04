【專家點評】陳蓓敏：中國人壽候低吸納

人民有人民不滿，抗議示威圍白宮，另一邊廂華爾街為重啟經濟而搖旗吶喊，三大指數齊做好，道指重返25,800點邊緣，走勢凌厲，步步向上推進，擬以年初高位區域為目標。隨着美國經濟重啟，未來數據料低位反彈。美國供應管理協會(ISM)製造業數據，5月升至43.1，優於4月的41.5。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。其客戶持有中國人壽)

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