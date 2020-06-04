【專家點評】陳蓓敏：中國人壽候低吸納
2020年06月04日 09:00
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人民有人民不滿，抗議示威圍白宮，另一邊廂華爾街為重啟經濟而搖旗吶喊，三大指數齊做好，道指重返25,800點邊緣，走勢凌厲，步步向上推進，擬以年初高位區域為目標。隨着美國經濟重啟，未來數據料低位反彈。美國供應管理協會(ISM)製造業數據，5月升至43.1，優於4月的41.5。
投資者觀望周五公布非農就業數據。中美貿易關係緊張如昔，傳聞易舞動金融市場。油組國同意延長減產協議，油價受追捧，油股追落後，中海油(00883)今日除淨。俄羅斯總統普京簽署命令，若領土受威脅，俄方可使核武，命令即時生效。這動作雖是自保行為，但易觸動地緣神經。
國內5月財新中國通用服務業經營活動指數(服務業PMI)錄得55，較4月提高10.6%，重啟復流錄得2010年11月以來最高。恒指做好，重返24,300點水平，成交金額仍見高企約1,400億元。料見阻力於25,000關口。受惠五月房屋銷售理想，內房股連日做好，短線仍可投機上落空間。內險板塊走勢不俗，可留意。早前推介中國人壽(02628)技術走勢見佳，去年多賺4.12倍至582.87億元人民幣，新業務價值按年升18.6%。國內人口老化，上海市政府發布養老產業，提及保險業在養老方面發揮的作用，有利發展銀色產品和經濟。估值吸引，市帳率0.97倍，建議候低吸納，提升目標18港元，止蝕14元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。其客戶持有中國人壽)
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