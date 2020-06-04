【專家點評】林嘉麒：「國版QE」不宜過分憧憬

人民銀行在貨幣政策上一直是「時鬆時緊」，投資者對於近期新增兩種貨幣政策工具不應有過分憧憬。

近日市況氣氛旺，部分原因來自A股撐起。其中，人民銀行新增兩種貨幣政策工具令人充滿暇想，包括：普惠小微企業貸款延期支援工具及普惠小微企業信用貸款支援計劃，和《關於進一步強化中小微企業金融服務的指導意見》，增強服務中小微企業針對性。

自6月1日起，央行通過貨幣政策工具按季度購買符合條件的地方法人銀行業金融機構新發放的普惠小微信用貸款。要留意，央行通過貨幣政策工具購買上述貸款後，委託放貸銀行管理，購買部分的貸款利息由放貸銀行收取，壞帳損失也由放貸銀行承擔。

有別於一直沿用的工具，今次是直達實體經濟，加大對小微企業信貸支援力度，並不需要透過金融機構(金融機構會從商業角度考慮)。被市場認為是另類量化寬鬆(QE)的手段。當然，國家認為是提供更精準金融服務，讓資金直達實體經濟。人民銀行副行長潘功勝表示，這與現有的貨幣政策工具、降息降準並不矛盾，是疫情影響下的技術性安排。

再者，人民銀行直接向中小金融機構購買小微企業信用貸款，是一種短期政策安排，金額上亦不多，規模預期是4,000億元人民幣（下同），40%對應的貸款總量是1萬億元。老實說，銀行業及金融機構早前已可根據申請，給予期限延期還本付息安排，最長可延至2021年3月31日，情況與最新的創新工具安排相似。嚴格來說，人民銀行的新工具性質似QE，惟QE的後遺症就不盡相同。

何況人民銀行在貨幣政策上一直是「時鬆時緊」，要記得，每逢政策宣告時，國家領導也不時提及「不攪大水猛灌」。周二在此專欄有提及，內地6月將要面對大額流動性到期，包括6月6日、19日共有7,400億元MLF到期，而近期合計又有6,700億元逆回購到期，總共回籠量高達1.41萬億元。最後會否一邊用新工具放水，同時另一邊到其後收水呢﹖過往人民銀行動作有迹可尋，既然有這個可能，投資者也不應對「國版QE」有過分憧憬。

不過有錢便是王，近期資金流入大市明顯，儘管美國示威持續，並未影響投資者信心，不單止風險胃納沒有下降，相反是上升，美元弱，資產價格反彈明顯，資金繼續流入股票市場尤其是美股。

外圍好，香港股市未會太差，不過要謹記香港仍在面對着以美國為首的政治噪音，要有心理準備特朗普會突然發送會影響中美關係緊張的消息。恒指昨日繼續表現不俗，以上升裂口回補5月22日的下跌裂口，向阻力位24,500點進發，相信此水平有點壓力，就算想高追的也要等24,500企穩才考慮。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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