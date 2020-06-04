【港股開市】滙豐升近2%　美團衝上164元

承接美股升勢，港股開市升318點或1.31%，恒生指數報24,643點；國企指數高開104點或1.05%，報10,072點。

金融股領漲，友邦保險再飆3.4%，已貢獻恒指85點。滙豐控股升近2%；中國平安升1.9%；工商銀行及建設銀行升1.1%及0.6%；香港交易所繼續破頂，高開近1%報295.2港元，，合共貢獻恒指100點。

美團點評再飆5.6%，創164元上市新高，市值漲至9,544億元，邁向萬億市值大關。阿里巴巴升1.6%報213元；小米集團升1.9%報13元；騰訊升0.5%報435元。

地產股反彈，信和置業飆4.5%，是表現最佳藍籌；恒隆地產升2.8%；新世界發展、領展、九龍倉置業、新鴻基地產及恒基地產升0.8%至1.6%。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626