A股快報：兩市向好 地攤經濟概念續熱炒

中美緊張局勢繼續，不過內地三大股指齊高開，滬綜指高開8點或0.29%，報2,931點；深成指高開37點或0.34%，報11,146點；創業板指高開7點或0.34%，報2,150點。

地攤經濟概念股續熱炒，小商品城、迪馬股份、茂業商業、華斯股份及銀都股份多股漲停。多家上市公司於周三(3日)晚發布股價異動公告，表示未涉及地攤經濟業務或者對公司利潤不構成重大影響。

深交所向樂視網發布關注函，要求說明盈瑞匯鑫轉讓其所持有的嘉睿匯鑫100%股權的原因，是次股權轉讓對價為0元人民幣(下同)的定價依據以及合理性，融創相關方是否存在規避股份減持限制的情形。

中國人民銀行於公開市場進行700億元7天期逆回購操作，另有2,400億元逆回購到期，當日實現淨回籠1,700億元。根據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.1012，較上日上調62點子，連升4日。

截至周三(3日)，上交所融資餘額報5,603.54億元，按日增加3.05億元；深交所融資餘額報5,085.54億元，按日增加24.6億元；兩市合計10,689.08億元，按日增加27.65億元。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626