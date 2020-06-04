【全球攬炒】疫情拖累　逾200家日本企業破產！

日本傳媒報道，根據東京商工調查公司發布的數據顯示，截至周三(3日)中午12時，與新冠肺炎疫情有關的企業破產數累計達到204家。

與疫情相關的累計破產數2月底只得兩家，4月下旬激增至100家，其後持續上升，至周三已超過200家。分析認為，雖然政府發布的緊急事態宣言已全面解除，但所有行業的銷售額恢復到疫情擴大前的水平尚需時日，今後破產亦會持續出現。

受疫情影響，市民避免外出，加上訪日外國人驟減，所帶來的影響巨大。據了解，上市企業破產的僅有服裝巨頭RENOWN，其他均為中小和微型企業。若從行業來看，住宿業有34家破產，餐飲業有32家，服裝相關有24家破產，食品製造業有16家。

其中，東京都的破產企業最多，涉及45家，其後是大阪的18家，北海道以16家緊隨其後。其他達致雙位數的有靜岡縣的11家，以及兵庫縣的10家。至於福井、和歌山、鳥取、高知及長崎5縣為零。

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