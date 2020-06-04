新冠肺炎：IDC料上半年智能手機出貨降18%　5G成復甦關鍵

市場研究公司IDC發表報告指，由於受到新冠肺炎疫情挑戰，今年全球智能手機出貨量預料將按年減少11.9%，至12億部。IDC預期，今年上半年智能手機出貨量將大減18.2%，直至2021年第一季都無法重拾增長。

部分地區的銷售衰退狀況將比其他地區嚴重，而中國已經出現改善迹象，其智能手機出貨量可能僅出現個位數百分比跌幅。

IDC分析師Sangeetika Srivastava稱，目前已由供應危機演變成全球需求的問題。疫情大流行下多國採取封鎖措施，加上失業率上升降低了消費者的信心，短期內將直接影響智能手機的需求。不過，他預計5G將全成為催化劑，並在2021年全球智能手機市場復甦中發揮至關重要的作用。

以地區來看，IDC認為中國經濟將繼續受到肺炎疫情影響，但是隨着停工和供應鏈中斷情況有改善迹象，大多數工廠亦已恢復營運，相信2020年中國國內手機出貨量只會出現個位數下降。相比之下，特別是意大利和西班牙等受疫情嚴重影響的國家，今年將出現雙位數下降。

日前，國際市場調研機構Gartner表示，今年首季全球智能手機銷量按年大跌20.2%，主要由於疫情大流行，經濟不確定，導致消費者降低對非必要產品的支出。當中，三星、華為及Oppo的智能手機銷量齊錄得雙位數跌幅，分別跌22.7%、27.3%及19.1%，而蘋果iPhone亦跌8.2%，五大智能手機製造商中，只有小米錄得升1.4%。

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