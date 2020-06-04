港股格局：郭家耀料反覆向上格局未變

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，市場憧憬疫情受控，環球經濟將陸續重啟，對企業盈利有利好作用。另外，雖然中美關係緊張，但預期雙方有更嚴厲措施的機會不大，對市場氣氛有幫助，帶動美股連日上升。港股近期亦展現強勢，恒指已重上多條移動平均線，而新經濟股亦動力強勁，暫時升勢未見逆轉，指數有機會挑戰24,800點阻力，下方支持上移至23,800點水平，短期在樂觀情緒推動下，料港股仍會維持反覆向上格局。

不過，鑑於近期個別新經濟股升勢較急，尤其美團走勢凌厲，現價再追入或有回吐風險。相對穩妥的選擇可考慮阿里巴巴，其季績理想，加上有購物節推動電商銷情，以及雲計算業務有亮點，可作為追落後首選。

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