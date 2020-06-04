港股格局：郭家耀料反覆向上格局未變
2020年06月04日 10:36
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，市場憧憬疫情受控，環球經濟將陸續重啟，對企業盈利有利好作用。另外，雖然中美關係緊張，但預期雙方有更嚴厲措施的機會不大，對市場氣氛有幫助，帶動美股連日上升。港股近期亦展現強勢，恒指已重上多條移動平均線，而新經濟股亦動力強勁，暫時升勢未見逆轉，指數有機會挑戰24,800點阻力，下方支持上移至23,800點水平，短期在樂觀情緒推動下，料港股仍會維持反覆向上格局。
合稱「ATMX」的阿里巴巴(09988)、騰訊控股(00700)、美團點評(03690)及小米集團(01810)的新經濟股，近期受資金追捧。郭認為，相關股份公布的業績普遍較預期理想，長遠前景仍然樂觀，始終增長動力仍在，加上「染藍」消息持續發酵，以及市場憧憬中概股回歸，吸引資金流入板塊，對股價有正面推動作用。
不過，鑑於近期個別新經濟股升勢較急，尤其美團走勢凌厲，現價再追入或有回吐風險。相對穩妥的選擇可考慮阿里巴巴，其季績理想，加上有購物節推動電商銷情，以及雲計算業務有亮點，可作為追落後首選。
另外，郭家耀又指，友邦保險(01299)近期跟隨大市反彈，市場憧憬經濟重啟可提升保險產品銷售，加上預期公司有新管理層加入，有助推動內地業務，對未來發展料有更大幫助。不過，環球低息環境不單不利銀行股，同時亦令保險股受壓，此趨勢暫難以扭轉。因此雖然友邦保險跑贏同業，但受宏觀環境影響，股價難有大升，有貨的投資者宜耐心持有，再加注的值博率不大。
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