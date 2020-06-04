異動板塊：美將停中國客機前往 中資航空股遍軟
2020年06月04日 10:38
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美國運輸部宣布，6月16日起將禁止中國客機前往美國，原因是北京仍禁止美國的航空公司客機前往中國。三隻中資航空股周四(4日)股價遍軟，東方航空(00670)現報2.78港元，跌1%；南方航空(01055)現報3.4元，跌0.58%；中國國航(00753)現報4.9元，跌1.2%。
美國運輸部表示，是次措施希望改善雙邊權利，一旦中方重新開放對美國航空公司的限制，美方亦會審視措施。
此外，中國民航民局今早宣布，自2020年6月8日起，民航局、外交部、國家衛健委、海關總署、移民局等共同建立專班機制，以入境航班落地后旅客核酸檢測結果為依據，對航班實施熔斷和獎勵措施。
其中，獎勵措施為航空公司同一航線航班，入境後核酸檢測結果為陽性的旅客人數連續3周為零的，可在航線經營許可規定的航班量範圍內增加每周1班，最多達到每周2班。
熔斷措施則為航空公司同一航線航班，入境后核酸檢測結果為陽性的旅客人數達到5個的，暫停該公司該航線運行1周；達到10個的，暫停該公司該航線運行4周。
「熔斷」的航班量不得調整用於其他航線。「熔斷」期結束后，航空公司方可恢復每周1班航班計劃。
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