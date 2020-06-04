異動板塊：美將停中國客機前往　中資航空股遍軟

美國運輸部表示，是次措施希望改善雙邊權利，一旦中方重新開放對美國航空公司的限制，美方亦會審視措施。

此外，中國民航民局今早宣布，自2020年6月8日起，民航局、外交部、國家衛健委、海關總署、移民局等共同建立專班機制，以入境航班落地后旅客核酸檢測結果為依據，對航班實施熔斷和獎勵措施。

其中，獎勵措施為航空公司同一航線航班，入境後核酸檢測結果為陽性的旅客人數連續3周為零的，可在航線經營許可規定的航班量範圍內增加每周1班，最多達到每周2班。

熔斷措施則為航空公司同一航線航班，入境后核酸檢測結果為陽性的旅客人數達到5個的，暫停該公司該航線運行1周；達到10個的，暫停該公司該航線運行4周。

「熔斷」的航班量不得調整用於其他航線。「熔斷」期結束后，航空公司方可恢復每周1班航班計劃。

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