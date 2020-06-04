【專家點評】楊俊文：美國暴亂　點解美股照升？

美國全國暴亂，美股毫無影響，反而長升長有，令很多散戶跌眼鏡。其實在2008年之前，世界上任何地方發生天災人禍，當地以至全球股市都會受一定影響，當然最基本反應是下跌，甚至暴跌。這情況直到2008年後有翻天覆地的改變。

2008年前指數主要反映三大因素，其一，公司盈利狀況包括前景；其二，大環境狀況如失業率；最後是市場資金水平。當中以個別公司內在因素比重最重要，大約佔比6成，而市場狀況和市場資金各佔3成和1成。變相，2008年前集中火力研究個股就可以跑贏大市。

2008年後，美聯儲發明了量化寬鬆之後，情況出現逆轉。無論公司盈利狀況如何，只要市場有足夠資金，連盈利下跌的股份一樣可以升，只要該股持有若干資產就可以。至於盈利增長的股份升得更快，翻倍是等閒事。比例方面，市場資金佔了6成，個股盈利佔3成。今次美國暴亂都升，就是預期美聯儲之後會有更多量寬，美股及全球股市將長升長有。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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