新冠肺炎：電影院商AMC警告　營運能力受威脅

全球最大的電影院營運商——AMC Entertainment Holdings Inc.表示，在新冠肺炎疫情下，若公司被迫將其電影院關閉更長的時間，其繼續營運的能力存在「重大疑問」。

外電報道，自3月中旬以來，疫情令全球關閉電影院，許多潛在的票房收入須延遲上映，部分電影製片廠轉移探索通過互聯網直接向觀眾發布更多電影。AMC周三(3日)的監管文件中表示，無法預測業務何時或是否會恢復正常水平。

在美國，各州正在考慮何時允許企業重新營業。AMC指其在增加現金支出，目標是夏季重新營業，但若再延遲恢復營運，可能沒有足夠的流動性來應對。截至4月30日，該公司的現金餘額為7.183億美元(折合約56億港元)，估計可支持關閉直至7月底。

該公司擔心，即使在劇院重新開放之後，也可能沒有足夠的電影來放映，而且由於觀眾可能會轉而使用其他娛樂方式或對健康有所警惕，因此客流將受到進一步影響。

該公司表示，預計截至3月底的第一季度虧損21.2億至24.2億美元，主要是由於約20億美元的減值支出。

AMC是美國和歐洲最大的電影院連鎖店，在全球擁有約1,000家電影院。受疫情影響，該公司於3月關閉在美國約600個營運地點。

據其周三提提供監管機構的文件，公司在試圖通過要求次級債券持有人接受對現有債務大幅削減約50%的要求，以減輕債務負擔，因為公司對其償還未來借款的能力表示懷疑。

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