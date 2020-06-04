【專家點評】鄧聲興：敏華增越南產能 利好股價
2020年06月04日 11:00
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敏華控股(01999)現金流有明顯改善，全年派息比率更提升至44.3%。集團去年業績表現勝預期，期內純利按年升20%至16.38億元。去年公司實現收入121.44億港元，同比增長7.87%。為應對貿易戰影響，公司加快發展越南工廠。部分美國訂單已遷移至越南工廠。敏華期內毛利率改善2.3個百分點至36.4%，相信是越南工廠產能擴張有利規模效應，降低生產成本。另外，期內中國市場收入佔總收入57%。敏華擴大內銷的收入比例，可降低歐美外銷市場的壓力。向上阻力位為7.8元，向下支持位為6.2元。
銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)
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