積極吸金！中資上月發美元債激增　本月有望延續復甦

隨着美元債市場風險回暖，中資發行人逐步回歸市場尋求融資。根據外媒統計，5月份中資美元債發行顯著增加，市場人士認為復甦之路6月有望延續，但地緣政治等利淡陰霾下，復甦速度受考驗。

今年首兩季，隨着中資美元債孳息率的狂飆，新債券發行近乎停滯。財經媒體彭博匯總數據顯示，經歷兩個月低迷後，5月份中資美元債發行規模增長至近150億美元(約1,170億港元)，是4月份的接近3倍。規模再次反超剔除中國和日本發行人外的亞洲美元債發行總量，後者4月曾一度佔據市場主導地位。

富達國際信貸分析師崔軼辰稱，5月份離岸市場的利差有所收窄，發行成本逐漸穩定，部分有需求的主體嘗試進入，主要是投資級發行人。他們其中一部分資金用途也是放在海外，所以不大可能借助境內相對低廉的成本滿足需求。

他續指，近期地緣政治因素衝擊中資美元債二級市場，包括香港地產債和中國科技行業的債券利差均出現波動，相比起境內更低廉的融資成本，發行人赴海外發債興趣有限。

工銀國際研究部副主管塗振聲表示，美國聯儲局大規模貨幣政策放寬下，大致修復了市場信心和流動性。值得留意的是，5月發行的高評級債券佔比偏高，高收益類債券發行雖回暖，但仍處於低位，市場對其風險定價仍較高。

法國巴黎銀行資產管理全球新興市場公司主管Alaa Bushehri指出，5月高收益債發行較4月回暖，預期6月趨勢將延續，但回暖速度緩慢。

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