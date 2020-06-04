新冠肺炎：日本抗疫援助措施遭受抨擊

隨着新冠肺炎疫情席捲日本，政府的龐大刺激計劃遭到餐館企業的抨擊，指政府將資金用於購買和牛牛肉、甜瓜和旅遊業等項目，而非用於加快向企業提供現金流援助，餐飲業的環境尤其艱難。

外電報道，日本的經濟復興規模達2.2萬億美元(折合約17萬億港元，相等於整個意大利的經濟規模)，惟其對重要的行業支援依然不足，尤其是僱用着全國七成的勞動力，規模達2,320億美元(折合約1.8萬億港元)的日本餐飲業。當地的餐飲及住宿行業每年合共創造約130萬個新職位，約佔所有新職位的17%，故對促進經濟增長至關重要。

在當前的疫情下，日本已有逾190小企業包括30家餐館經營者破產。儘管日本政府已經為小型企業留出了總計1,900億美元的融資、貸款，現金補貼和其他支援，但分析師表示，由於手續繁瑣，陷入困境的企業未必能及時得到所急需的現金以續命。

相比之下，當局迅速推進了一項計劃，計劃花費近160億美元用於「促進」旅遊業的發展，並花費13億美元來幫助政治上有實力的農民和漁民推廣杧果、吞拿魚等昂貴的食品，而當幾乎所有飛機都停飛時，還將撥出9,000萬美元用於促進國際飛行。政府的補貼清單還包括五星級的沙朗神戶牛排、農產品等。

這些措施予人詬病。一些業主表示，日本政府對每家企業最多提供55,000美元的補貼來支付租金是不夠的，而且政府有能力做更多的事情來保持業務開放並釋放現金流。去年，日本所有餐廳的租金總計為130億美元，少於旅遊業促進方面的160億美元。

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