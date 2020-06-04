【高盛推介】美團逆市再破頂　留意高槓桿沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評周三(3日)升約5.6%，周四(4日)早段繼續上升，開市高見164港元，繼周三再創歷史新高。而以過去1個月計，美團累計升逾59%，明顯跑贏大市。

觀察個股輪證資金流向，可見淡倉資金加倉部署股價高位回落，過去5個交易日皆錄得資金流入淡倉，合共約9,390萬元，當中認沽證及熊證分別佔約6,170萬及3,220萬元。而認購證於周二(2日)及周三則共錄得約1,590萬元資金流入。

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