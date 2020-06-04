【高盛推介】美團逆市再破頂 留意高槓桿沽證
2020年06月04日 11:28
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(中新社圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評周三(3日)升約5.6%，周四(4日)早段繼續上升，開市高見164港元，繼周三再創歷史新高。而以過去1個月計，美團累計升逾59%，明顯跑贏大市。
觀察個股輪證資金流向，可見淡倉資金加倉部署股價高位回落，過去5個交易日皆錄得資金流入淡倉，合共約9,390萬元，當中認沽證及熊證分別佔約6,170萬及3,220萬元。而認購證於周二(2日)及周三則共錄得約1,590萬元資金流入。
投資者如看好，可留意價外幅度不足2%，年期約7個月的貼價美團購證(12735)，行使價161.88元，2020年12月30日到期，實際槓桿4.1倍。
相反，投資者如看淡，可考慮以行使價120至160元作為篩選認沽證的條件，當中槓桿最突出的是美團沽證(12736)，行使價122.78元，2020年11月18日到期，實際槓桿5.1倍。
亦可留意當中新上市的美團沽證(12912)，行使價127.8元，2020年12月4日到期，實際槓桿4.3倍。
此外，由於美團一輪急升，引致不少熊證已被收回，而且發行商推出新產品需時，因此現時市場上的熊證選擇所餘無幾。投資者如計劃部署熊證，可留意屬市場上最遠收回價，與現價有約15元差距的美團熊證(57973)，收回價175元，行使價178元，換股比率500，槓桿比率8.4倍，市場上最遠價熊證。
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