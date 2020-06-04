聯匯之父祈連活：聯匯制度是最佳及最適合香港

市場憂慮聯繫匯率制度會受衝擊，甚至美方可單方面取消聯匯。有「聯匯之父」之稱的景順首席經濟師祈連活(John Greenwood)首度開腔解釋，他接受本地媒體訪問時表示，美國幾乎無可能會對聯匯制度採取任何手段，只要香港仍是亞洲最重要的國際金融中心，港元與美元掛鈎仍會得益，聯匯制度是最佳及最適合香港的匯率政策。

聯匯制度實行近37年，儘管過去多年行之有效，但市場憂慮揮之不去。祈連活強調，現時紛爭是圍繞美國與中國，並非美國與香港，因此美國總統特朗普懲罰香港並不合理，相信港元能在中美角力下生存下去。

香港金融管理局總裁余偉文日前表示，市場近日有輿論指美國的《香港政策法》有提及港元與美元的兌換，擔心聯匯制度會否被「單方面取消」，甚至有指可以禁止香港使用美元結算系統，他指香港與其他地區一樣，可自行制訂貨幣制度，包括匯率政策。

事實上，香港在1983年10月已推行聯匯制度，時間上遠早於美國國會在1992年通過賦予香港特殊待遇的《香港政策法》，余指，聯匯制度並不是《香港政策法》給予的「特殊待遇」，而是香港基於自身對金融和貨幣穩定所需而設立。

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