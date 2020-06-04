禹洲地產：今年銷售目標維持1000億人民幣

公司今年首5個月銷售金額為307.4億元，完成全年目標約30%。被問到國內疫情開始受控，會否加快推盤，他稱，公司現金流充裕，不計劃加快消耗庫存，會按原有計劃推進。公司年初定下買地預算約500億元，但市場氣氛審慎，全年買地預算或縮至約400億元。他並透露，除了「招拍掛」方式獲取項目外，近期亦在談併購項目，將適時公布。

國際評級機構標普早前應發行人要求，撤銷禹洲地產的「B+」長期發行人信用評級，和該公司高級無抵押票據的「B+」長期發行評級，展望為「負面」。邱指出，公司流動性充裕，惟標普早前將其信貸評級，由「BB-」評級降至「B+」，形容降低的幅度「太誇張、不合理」。再者，財務表現相近甚至更差的同業之下調幅度較小，認為公司受到不公平待遇，故不願與其合作。

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