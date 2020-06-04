禹洲地產：今年銷售目標維持1000億人民幣
2020年06月04日 11:39
東網電視更多新聞短片
邱于賡(左)
禹洲地產(01628)高級副總裁、首席財務官兼公司秘書邱于賡指出，2020年銷售目標維持於1,000億元人民幣(下同)，較去年銷售額751.15億元調升33%。全年貨值1,800億元，其中9成布局在需求較強勁的一、二線城市，預計去化率55%，故對完成目標非常有信心。
公司今年首5個月銷售金額為307.4億元，完成全年目標約30%。被問到國內疫情開始受控，會否加快推盤，他稱，公司現金流充裕，不計劃加快消耗庫存，會按原有計劃推進。公司年初定下買地預算約500億元，但市場氣氛審慎，全年買地預算或縮至約400億元。他並透露，除了「招拍掛」方式獲取項目外，近期亦在談併購項目，將適時公布。
國際評級機構標普早前應發行人要求，撤銷禹洲地產的「B+」長期發行人信用評級，和該公司高級無抵押票據的「B+」長期發行評級，展望為「負面」。邱指出，公司流動性充裕，惟標普早前將其信貸評級，由「BB-」評級降至「B+」，形容降低的幅度「太誇張、不合理」。再者，財務表現相近甚至更差的同業之下調幅度較小，認為公司受到不公平待遇，故不願與其合作。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！