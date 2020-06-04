港元拆息︰1個月跌至0.83厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再跌至0.12厘；1星期跌至0.35厘；與樓按相關的1個月續降至0.83厘，連跌5日；3個月報1.06厘。

4/6/2020

隔夜 0.12750厘

1星期 0.35429厘

2星期 0.57179厘

1個月 0.83423厘

2個月 0.97923厘

3個月 1.06036厘

6個月 1.34845厘

12個月 1.55161厘

3/6/2020

隔夜 0.13274厘

1星期 0.37429厘

2星期 0.64411厘

1個月 0.86649厘

2個月 1.01935厘

3個月 1.10143厘

6個月 1.36696厘

12個月 1.55411厘

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