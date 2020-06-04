港股格局：許繹彬指投資者現階段不宜過分進取

港股周四先跌後升。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，周四早上繼續高開逾三百點，一度升穿24,500點心理關口，現升幅略見收窄。近日升勢主要受惠於特朗普「雷聲大雨點少」的行動，加上港股挾大批中概股回歸的利好消息帶動，短期氣勢向上，但投資者依然要小心行事。

許指出，特朗普今次的招數，市場毫無反應的原因，皆因其經常使出「狼來了」的招數，威嚇「不順從」的國家，令市場早有心理預備；加上全球疫情肆虐，美國所受的傷害與摧殘，難以估算，美國現階段多個洲份暴亂事件不斷，後欄著火已自身難保，遑論對其他國家作任何制裁，特朗普是個聰明的生意人，爭取連任事關重大，相信現在首要是「顧掂自己，才理別人」，暫時應不會再玩火；市場可舒一口氣。

美國「屋漏兼逢夜雨」，但美股反而只升不跌，令人摸不著頭腦。許認為，投資者或預期政府即將泡製更有力的救市措施，故有人偷步炒作；利好港股，當中以新經濟股表現尤為亮麗，屢創新高，料升勢持續。他表示，大批中概股回流香港作第二上市，投資者不妨作出擇優而買，當作進可攻退可守的投資策略。

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