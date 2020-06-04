【瑞銀推介】看好美團　參考全城最價外購證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：MSCI上調美團點評權重令基金追貨，上周五(5月29日)在收市競價時段美團已見破頂，交投連續兩日都在200億港元之上，本周初在150元附近稍作休息，幾日之間，周三(6月3日)美團股價再起動，早上已抽升至160.7元的歷史高位。

一眾ATMX股份一向是市場的焦點，而騰訊控股以及美團更是一直獲看高一線，而近日更多的中概股來港上市，部分的招股反應熱烈，令美團這類本身走強的科技相關股更受熱捧，加上市場亦對美團在下一季恒指季檢中染藍非常有信心，亦是股價近日持續吸引資金留意的原因。

不過5月份至今，美團已累計升超過5成，而資金流亦由主力看好部署轉為看淡部署。由5月25日至6月2日的7個交易日內，美團認沽證累計約有7517萬元資金淨流入，同期美團熊證累計約有4,314萬元資金淨流入，反映投資者在美團一輪急升期間，認為股價或有調整空間，不過熊證的投資者必須留意，近日不少投資者留意非常進取的熊證，在美團挾升期間，不少熊證即市被強制收回，投資者如想做部署，可考慮認沽證選擇。

免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或游說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。

牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應了解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或市場參與者。© UBS 2020。版權所有。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626