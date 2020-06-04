【深度解構】港股「水頭」充足　個股抽水潮一觸即發？

雖然近期香港經濟數據沒有最差只有更差，加上社會持續動盪，以及「港版國安法」引來美國擬制裁香港，內憂外患趨向極點，但港股一於少理，隨外圍反覆做好。恒指現企穩兩萬四關樓上，日均成交額持續企在一千億港元樓上，算係丁財兩旺，表現與差劣的經濟景氣背道而馳！

到底企業此時積極在股市集資，是認為目前升市難以持久，要把握向市場「伸手」要錢的機會，抑或本身的資金情況實在緊張，故市況稍穩即急不及待進行集資，就要做事後孔明了！

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