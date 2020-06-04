【深度解構】港股「水頭」充足 個股抽水潮一觸即發？
2020年06月04日 12:42
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雖然近期香港經濟數據沒有最差只有更差，加上社會持續動盪，以及「港版國安法」引來美國擬制裁香港，內憂外患趨向極點，但港股一於少理，隨外圍反覆做好。恒指現企穩兩萬四關樓上，日均成交額持續企在一千億港元樓上，算係丁財兩旺，表現與差劣的經濟景氣背道而馳！
造成呢個局面，一則市場憧憬全球疫情受控後經濟逐步恢復正常，帶動經濟景氣回升；其次係各國大灑金錢和維持低息甚至負息來刺激經濟，「水頭」充足，部分流往股市「搵食」；第三，針對香港的情況，外部愈是不明朗，來自中國內地的支持就愈大，有北水力挺港股(https://bit.ly/3duvZmE )，加上大量中資企業排隊來港上市，都支持着港股表現。
然而，過去半年香港經濟飽受多方面的衝擊，企業水深火熱，現金流和債務到期都面對挑戰，股市氣氛向好，正提供機會讓上市企業在「魚缸」融資應急。故見5月以來，多了上市公司進行集資活動(見附表)。最新就有大型內房股萬科企業(02202)擬按每股25元，發行新H股集資79億元，乃2017年以來該股在港第三進行發股集資。
到底企業此時積極在股市集資，是認為目前升市難以持久，要把握向市場「伸手」要錢的機會，抑或本身的資金情況實在緊張，故市況稍穩即急不及待進行集資，就要做事後孔明了！
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