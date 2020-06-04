【高盛推介】小米在ATMX中較落後　博反彈可吼購證

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團周三(3日)升約2.4%。周四(4日)早段則高開約1.9%後倒跌。有調查機構預期受新冠肺炎病毒疫情影響，今年智能手機出貨量將跌11.9%至12億部。

觀察個股認股證資金流向，可見周一(1日)及周二(2日)共錄得約1,330萬港元資金流入認購證，周三則錄得資金流出。另一方面，截至周二的4個交易日皆錄得資金流入牛證，合共約1,060萬元，而周三則錄得資金流出。

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