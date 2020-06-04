【高盛推介】小米在ATMX中較落後 博反彈可吼購證
2020年06月04日 12:49
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(中新社圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團周三(3日)升約2.4%。周四(4日)早段則高開約1.9%後倒跌。有調查機構預期受新冠肺炎病毒疫情影響，今年智能手機出貨量將跌11.9%至12億部。
觀察個股認股證資金流向，可見周一(1日)及周二(2日)共錄得約1,330萬港元資金流入認購證，周三則錄得資金流出。另一方面，截至周二的4個交易日皆錄得資金流入牛證，合共約1,060萬元，而周三則錄得資金流出。
投資者如計劃部署反彈，認購證方面的高槓桿選擇可留意價外幅度約8%，年期約4個月的小米購證(28835)，行使價13.7元，2020年9月23日到期，實際槓桿6.53倍，行使價12.5至14元間、中年期產品中，低街貨、槓桿最高。
貼價的選擇可留意價外幅度約2%，年期約4個月的小米購證(11167)，行使價13.02元，2020年9月23日到期，實際槓桿6.09倍，貼價、高槓桿。
價外的選擇可留意價外幅度約16%，年期約4個月的小米購證(22337)，行使價14.7元，2020年9月23日到期，實際槓桿7.27倍，價外、高槓桿。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意小米牛證(51924)，收回價11.48元，行使價11.08元，換股比率10，槓桿比率7.44倍。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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