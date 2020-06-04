金管局夥銀行業推「銀行業人才起動計劃」

香港金融管理局宣布，聯同銀行業推出「銀行業人才起動計劃」，為業界培育人才，並為有志從事銀行業的參與者提供機會，為日後的事業發展作好準備。計劃旨在為本地大學的應屆畢業生，提供為期6個月的工作機會及銀行業相關的特定培訓。計劃將由6月15日開始接受申請，參與機構在面試後會於7月底左右公布甄選結果。。

香港銀行公會及所有本地大學皆支持這次計劃。工作機會方面，銀行、儲值支付工具營運商連同金管局將提供合共約300個職位，包括零售及商業銀行業務的前線營運以至後勤工作；金管局會與金融學院、香港銀行學會及知名的業界從業員舉辦入職講座及專業培訓課程。

金管局會向參與機構資助最多達計劃參與者月薪12,000港元的50%，及有關畢業生參加相關專業培訓課程的費用。

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