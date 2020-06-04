瑞銀：料次季內地汽車銷量將錄得按年升幅

瑞銀投資研究部中國汽車行業分析師鞏旻在電話會議上表示，內地車市復甦情況超乎投資者及車企的預期。根據中汽協數據，4月乘用車銷量按年增長4.4%，是連續21個月以來，月度銷量首次出現正增長。該協會預計5月銷量有望按年增長11.7%，可見內地車市銷售正進一步提速。

市場普遍認為新冠肺炎疫情期間，積壓的汽車需求將於第二及第三季釋放；加上地方政府推出刺激車市政策，包括汽車牌照數量放寬及補貼，令國民增強購車意欲。該行分別於2及4月第一周訪問了1,000人，發現受訪者對購車意欲由17%增至27%，反映消費者對疫後前景感樂觀。鞏氏指，消費者購買力在疫情期間沒有受太大影響，預期第二季汽車銷量將錄得按年升幅，第三季則錄得按年雙位數增長。

他續指，疫情對一線城市居民的收入沒有太大影響，相信豪華車銷量較中低端汽車理想，同時能帶動二手車市場交投，進一步提升二、三線城市汽車滲透率，繼而有利整個行業的升級。

他又指，在疫情期間，車企普遍有1至2個月的國外關鏈零件儲備，故對生產和成本沒造成太大影響。目前歐美廠房已陸續復工，認為供應鏈的最壞時候已過去。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626